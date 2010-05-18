Навіщо Україні В'єтнам?

Україна зацікавлена в нарощуванні торговельно-економічного співробітництва з Соціалістичною Республікою В`єтнам, насамперед у машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудуванні, енергетиці, хімічній промисловості, ВПК, у сфері геологорозвідки

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єр-міністр України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні під час зустрічі з членом Центрального комітету Комуністичної партії В`єтнаму Хоанг Бінь КУАНОМ.

Для активізації співробітництва А.КЛЮЄВ запропонував підвищити рівень Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

За словами, А КЛЮЄВА, українська сторона зацікавлена в організації поставок до В`єтнаму широкого спектру обладнання та устаткування для паливно-енергетичного комплексу, а також сільськогосподарської та іншої техніки. За його словами, Україна готова брати активну участь у процесі модернізації та реконструкції енергетики В`єтнаму, а також у будівництві нових енергетичних об`єктів.

«Окрім того ми готові розширювати співробітництво в авіаційній сфері, включаючи постачання літаків і вертольотів, модернізацію та оновлення парку літаків серії« Антонов », які використовуються у В`єтнамі», - сказав він.

Україна, зазначив віце-прем`єр, планує значно поліпшити логістику поставок власних зернових у Китай та країни Південно-Східної Азії, і, відповідно, може істотно збільшувати експорт цих сільськогосподарських культур до В`єтнаму. Він нагадав, що на сьогоднішній день зерно, поряд з продукцією чорної металургії, є однією з основних складових українського експорту до В`єтнаму.

А.КЛЮЄВ зверну увагу на той факт, що В`єтнам одна з небагатьох країн світу, з якою навіть в умовах світової кризи спостерігалося збільшення товарообігу завдяки нарощуванню обсягів українського експорту. Так в 2009 році українсько-в`єтнамської товарообіг становив 366,74 млн. дол. Експорт української продукції в СРВ виріс до 248,7 млн. дол., імпорт з В`єтнаму становив 118,04 млн. дол.

Співрозмовники також визнали, що є великий потенціал і взаємна зацікавленість у збільшенні військово-технічного співробітництва і домовилися, що до наступного засідання двосторонньої Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва відповідні фахівці двох країн повинні підготувати проекти угод в пріоритетних напрямках.