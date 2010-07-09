Російських шпигунів депортували із США

Усі десятеро російських шпигунів депортовані з США, повідомляє агентство AFP з посиланням на телеканал NY1. Раніше на судовому засіданні в Нью-Йорку вони зізналися, що діяли як незареєстровані агенти іноземної держави.

За даними ІТАР-ТАРС, десятеро осіб - Ганна Чапман, Михайло Семенко, Майкл Зоттолі (Михайло Куцик), Патрісія Міллз (Наталія Переверзєва), Віки Пелаєс, Хуан Ласаро (Михайло Васенков), Річард і Сінтія Мерфі (Володимир і Лідія Гурієви), Дональд Хітфілд (Андрій Безруков) і Трейсі Фоулі (Олена Вавілова) мали попрямувати до Росії спецрейсом. Повідомлялося, що літак буде наданий урядом США.

У ніч на п`ятницю МЗС РФ підтвердив, що затриманих у США обміняють на "чотирьох осіб, раніше засуджених в РФ", повідомляє Лента.ру. Прес-секретар президента Росії заявила, що Дмитро Медведєв уже підписав указ про помилування Ігоря Сутягіна, Сергія Скрипаля, Олександра Запорізького і Геннадія Василенка. Усі вони звернулися з відповідними проханнями, в яких визнали свою провину. Як саме буде здійснений обмін, не повідомлялося.