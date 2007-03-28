Злочинець, що захопив у столиці Філіппін автобус з дітьми, здався властям

17:48, 28 березня 2007
Світ
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Його вимоги обіцяли виконати

Злочинець, що захопив автобус з дітьми в Манілі, здався властям, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За попередніми даними, ініціатором захоплення автобуса, в якому знаходилися понад 30 дітей дошкільного віку і кілька вихователів, став керівник центру для дітей з малозабезпечених сімей у бідному передмісті Маніли. Він здався поліції після того, як власті пообіцяли виконати його вимогу і гарантувати створення вихованцям центру.

Сам злочинець, знаходячись в автобусі, приклав до скла аркуш паперу, на якому було написано, що він озброєний двома гранатами, автоматом "Узі" і пістолетом 45-го калібру. У нього, за непідтвердженими даними, був один або двоє спільників, які також прагнули за допомогою теракту привернути увагу властей до проблеми освіти дітей бідноти.

 

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