Грузія судиться з Росією у Міжнародному суді ООН

Сьогодні в Міжнародному суді справедливості ООН (ICJ) в Гаазі розпочинається черговий раунд слухань за позовом Грузії до Росії, поданому ще в серпні 2008 року.

Як повідомляється на сайті ICJ, нинішні слухання будуть присвячені "попереднім запереченням до компетенції суду, висунутим Російською Федерацією", передає Бі-Бі-Сі.

Суть позову, проданого Тбілісі до Міжнародного суду ООН 12 серпня 2008 року, тобто відразу після закінчення російсько-грузинської війни, стосується звинувачень на адресу Росії в порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У позові йдеться не тільки про ситуацію, що склалася під час і після російсько-грузинського конфлікту, а й про події, що передували цьому.

Грузія зажадала від ICJ "забезпечити захист етнічних грузин на території Абхазії і Південної Осетії", а саме: змусити Росію вивести війська з цих територій, забезпечити повернення туди грузинських біженців і гарантувати їм право на власність.

Перші слухання відбулися вже у вересні 2008 року, і в прийнятому тоді рішенні Міжнародний суд ООН обмежився лише закликом до обох сторін "утриматися від актів расової дискримінації та їх підтримки", утім прийняв позов до подальшого розгляду.

У грудні 2009 року Росія подала заперечення до позову Грузії, які зводяться до заперечування юрисдикції ICJ.

Як випливає з документів Міжнародного суду ООН, представники Росії під час нинішніх слухань спробують показати штучну прив`язку грузинських вимог до Міжнародної конвенції про расову дискримінацію.

Проте минулого тижня Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, що визнає "право повернення всіх біженців і переміщених осіб у свої будинки на всій території Грузії, включаючи Абхазію і Південну Осетію", і грузинська сторона сподівається, що ця резолюція допоможе їм при розгляді позову в Гаазі.

У понеділок у Гаазі виступлять російські представники, у вівторок – грузинські. Потім у середу слово буде знову надано делегації Росії, а в п`ятницю – Грузії.

Винесення рішення Міжнародним судом ООН можна чекати вже за два тижні після закінчення нинішнього раунду слухань.