Коморовський задоволений визнанням російською Думою Катині злочином

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ вважає добрим знаком ухваленням російською Держдумою документу, який визнає факт розстрілу в 1940 році польських полонених радянським НКВС під Катинню.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав, коментуючи ухвалений в п’ятницю документ.

"Вважаю, що це позитивний сигнал, який прийшов з Москви напередодні візиту президента Росії Дмитра МЄДВЄДЄВА у Варшаві. Треба це сприйняти із великим задовленням, пам’ятаючи про те, що це офіційний документ парламенту”, - сказав польський президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що не пригадує, аби коли-небудь раніше – за винятком окремих заяв російських політиків – Російська федерація офіційно так однозначно висловлювала свою позицію в цій справі.

Президент Польщі зауважив, що ухвалена заява, яка називає Катинську справу злочином сталінського режиму, є сигналом не лише в стосунках Польщі та Росії, але також Росії з Німеччиною (До розвалу СРСР радянська влада звинувачувала у цьому злочині німецьких фашистів - УНІАН).

Він зауважив, що Держдума ухвалила документ під час візиту глави російського уряду Володимира ПУТІНА до Німеччини.

"Це знак у доброму напрямку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер найпопулярнішої опозиційної партії у Польщі „Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявив, що польська влада повинна домагатися від росіян “вибачень та відшкодувань” за Катинь.

Я.КАЧИНСЬКИЙ, який програв липневі президентські вибори Б.КОМОРОВСЬКОМУ, сказав, що ця тема може стати предметом переговорів президентів Польщі та Росії під час візиту Д. МЄДВЄДЄВА до Варшави 6 грудня.

Довідка УНІАН. Політики PIS, співзасновником якого був президент Польщі Лех Качинський, домагаються визнання розстрілу полонених Радянським союзом польських громадян "геноцидом польського народу".

Російські власті попри декларації відкритості, особливо після катастрофи літатка Л. Качинського під Смоленськом 10 квітня 2010 року, до сих пір не надали документів Катинської справи, про які з початку 90-тих років просять поляки.

У 2004 році російська прокуратура закрила слідство в справі Катині та засекретила усі документи справи.

Родичі жертв Катині через це подали скаргу на Росію до Європейського суду, домагаючись відновлення розслідування, надання документів та реабілітації розстріляних.