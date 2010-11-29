До ЗМІ потрапили сотні тисяч таємних документів США

Кілька провідних світових видань, зокрема британська Guardian, американські New York Times і французька Le Monde оприлюднили таємні документи уряду США, надані сайтом Wikileaks.

Західні газети оприлюднили більш як чверть мільйона документів, з яких, серед іншого, випливає, що США шпигували за лідерами ООН, зокрема за генеральним секретарем Пан Гі Муном, що РФ просила в Ізраїлю технології БПЛА в обмін на відмову поставити Ірану протиракетні комплекси С-300, а США, Китай і Південна Корея вели переговори про можливе об`єднання північно- і південнокорейської держав.

Газета New York Times звернула увагу на занепокоєння американських дипломатів "надзвичайно близькими відносинами" між В.Путіним і С.Берлусконі, проявами яких служать "щедрі подарунки", вигідні енергетичні контракти, а також якийсь "тіньовий" посередник з російськомовних італійців. У 2009 р. дипломати зазначали, що С.Берлусконі "дедалі більш стає провідником інтересів В.Путіна в Європі". Крім того, з американської дипломатичної кореспонденції випливає, що В.Путін хоч і є верховною публічною фігурою в Росії, але не завжди справляється з армією бюрократів, які нерідко ігнорують його розпорядження.

Увагу британських ЗМІ привернула дипломатична депеша, в якій В.Путін характеризується як alpha-dog, тобто "собака, що є ватажком зграї"; про президента Афганістану Хаміда Карзая зазначено, що ним "рухає паранойя", а іранський лідер Махмуд Ахмадінежад і поготів порівнюється з Гітлером.

Також WikiLeaks обіцяє зробити публічними технічні деталі секретних російсько-американських переговорів щодо стратегічних наступальних озброєнь у Женеві та розкрити зв`язки російської влади з організованою злочинністю.