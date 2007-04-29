У Польщі вшановують пам`ять жертв операції ”Вісла”

В місті Перемишль (Польща) тривають заходи вшанування 60-ї річниці операції «Вісла», під час якої уряд післявоєнної Польщі переселив українське населення зі східної частини країни в північні і західні (так звані “землі повернуті”). Влада дбала, щоб на нових землях українців розселяти розпорошено, щоб не було організованого спротиву і полегшувалась подальша асиміляція.

Заходи почались наприкінці тижня виставкою видань та публікацій, присвячених депортаціям, та презентацією польських і українських фільмів та телерепортажів про післявоєнні депортації. Одночасно в Варшаві відбулась зустріч президентів Польщі і України Качиньського і Ющенка присвячена сумній річниці.

На вшанування 60-ї річниці за участю знаних істориків, публіцистів, громадських діячів відбувся міжнародний історичний семінар Операція «Вісла» на фоні воєнних і післявоєнних депортацій. У першій частині історики висвітлили фактичний бік подій, назвали цифри жертв: 500 тис. виселених в 1944-1946 рр. в Україну і 200 тис. депортованих в рамах операції «Вісла» в Польщі. Наступні частини семінару були присвячені поглядам на ці події з відстані 60-ти років, а також депортаціям у свідомості обох народів та в контексті сучасних спроб подолання минулого.

Урочистості, організовані Об’єднанням Українців в Польщі, пройшли за сприяння Президента України Віктора Ющенка. Вони тривають. Сьогодні передбачено богослужіння в православному і греко-католицькому соборах в Перемишлі за жертвами операції «Вісла», прес-конференція, концерт-реквієм і презентація документального фільму Операція «Вісла». У понеділок заплановано презентацію польських і українських фільмів і телевізійних репортажів про післявоєнні депортації.

Довідка. 28 квітня 1947 р. о 4 ранку понад 17 тис. польських військових почали виселяти українців в рамах операції «Вісла». Протягом квітня-липня 1947 р. було виселено 150 тис. осіб, пізніше долучили до них в’язні концтабору «Явожно» і населення виселене вже після ліквідації операційної групи «Вісла». Разом близько 200 тис. осіб української національності. Частою практикою було також виселення членів мішаних польсько-українських сімей які були хрещені в православній або греко-католицькій церкві.