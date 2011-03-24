Каддафі та його опозиція одержали запрошення за стіл переговорів

Африканський союз запропонував лівійському лідерові Муаммару КАДДАФІ, лівійській опозиції провести переговори в Аддіс-Абебі найближчої п`ятниці, повідомив у четвер журналістам голова союзу Жан ПІНГ.Як передає Reuters, Ж.ПІНГ також додав, що в переговорах може брати участь не сам М.КАДДАФІ, а лівійський прем`єр-міністр. Окрім цього, він заявив, що до участі в переговорах запрошуються представники Євросоюзу, Радбезу ООН і сусідніх з Лівією арабських держав.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого 2011 року в Лівії почалися виступи з вимогою відставки правлячого країною більш як 40 років М.КАДДАФІ, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками. Міжнародні організації заявляють про тисячі жертви зіткнень повсталих з урядовими військами, влада Лівії це заперечує.

РБ ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і уможливлює проведення іноземної військової операції проти сил М.КАДДАФІ. В операції, яка одержала умовну назву "Одіссея. Світанок", беруть участь низка країн, зокрема – Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія. За даними лівійських властей, в результаті розпочатих 19 березня ударів сил коаліції загинули десятки мирних громадян. Країни-учасниці коаліції ці відомості не підтверджують.