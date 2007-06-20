Виставка пам`яті жертв фашистського геноциду в Україні відкриється в Парижі

Виставка, присвячена жертвам фашистського геноциду євреїв в Україні протягом 1941-1944 років, відкривається в середу в паризькому музеї пам`яті жертв Голокосту.

"Ця виставка, що свідчить про геноцид 1,5 мільйонів українських євреїв, знищених в роки війни, зібрала живі свідчення трагічних подій тих днів. І вона вперше відкривається в Парижі", - сказав журналістам на презентації виставки один з її організаторів Патрік Дебуа.

На експозиції представлені страшні фотографії, що відобразили сотні розстріляних людей, кинутих до ям. Представлені також знайдені на місцях розправ гільзи і фашистська зброя. Крім того, тут кожен може подивитися документальні зйомки, зроблені в 2000-2006 роках, і послухати інтерв`ю з нечисленними свідками подій, що вижили в ті роки.

"Наша команда з 11 осіб працювала на Україні з 2000 по 2003 рік. Ми зібрали більше 600 свідчень як усних, записаних на відео, так і речових: це і фотографії, і документи, щоденники, зброя, гільзи. І ось тепер музей дав нам згоду на виставку", - сказав Дебуа, додавши, що пошуки все ще тривають і вестимуться мінімум до 2010 року.

Він повідомив, що французько-українська команда, що складається з істориків, археологів, перекладачів і інших фахівців, досліджувала всі 25 українських областей впродовж кількох років. При цьому на одну область ішло загалом п`ять тижнів, уточнив Дебуа.

За його словами, на Україні більшість місць, де були спалені або розстріляні фашистами євреї, а потім закопані, ніяк не позначаються. На виставці представлені фотографії і відеозаписи з сучасним зображенням цих місць, які переважно є зарослими полями, і на них дуже рідко можна побачити пам`ятники жертвам. Як зазначає Дебуа, місце багатьох поховань вдалося виявити завдяки розповідям місцевих жителів - свідків.

"Нами було знайдено 506 ровів, де були зариті тіла розстріляних євреїв. Головне завдання - позначити місця, де відбулися ці звірства і встановити меморіали, щоб люди пам`ятали і шанували пам`ять жертв", - сказав Дебуа.

Виставка буде відкрита до 30 листопада в Парижі. У січні, за словами Дебуа, організатори перевезуть її до США. "Можливо, ми привеземо цю виставку і до України", - сказав він, відповідаючи на запитання РІА Новости.