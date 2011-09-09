Польський експерт: ЄС не допоможе Україні в газовій суперечці з Росією

05:04, 09 вересня 2011
Світ
3494 0

"Це був би ляпас Медведєву та Путіну"

Європейський Союз, швидше за все, не зможе допомогти владі України змінити газовий договір 2009 року з Росією для зменшення ціни на газ.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він назвав основним завданням росіян втягнути Україну у Митний союз.

«Питання, як сильно може Україна натиснути на Росію, аби зменшити ціну. Як на мене, це майже неможливо. Навіть якщо буде правова допомога ЄС – якщо така буде – то й так не вплине на позицію «Газпрому», - вважає експерт.

За його словами, Євросоюз де-факто не має інструментів, які може використати для тиску на Росію у газовій суперечці з Україною.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав єдиним виходом із такої ситуації розгляд справи міжнародним арбітражним судом, зауваживши, що Україні буде складно наважитися подати у суд на Росію та ще складніше - виграти справу у «Газпрому».

«Це був би ляпас МЕДВЕДЄВУ та ПУТІНУ, якби Україна вирішила це зробити», - сказав він, не виключивши, що заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про запланований розгляд цього питання у суді можуть бути лише «риторикою».

Як сказав польський експерт, він не бачить причин для чергової «газової війни» між Україною та Росією, поки українська влада своєчасно оплачуватиме поставки палива в країну.

За словами Г.ГРОМАДСЬКОГО, Україна завдяки запровадженим контрактом 2009 року ринковим засадам визначення ціни на газ позбулася політичного тиску з боку Росії, яка раніше могла шантажувати українську владу ростом цін.

Він додав, що Польща, за неофіційними даними, також платить за російський газ більше за Німеччину.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter