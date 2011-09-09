Польський експерт: ЄС не допоможе Україні в газовій суперечці з Росією

Європейський Союз, швидше за все, не зможе допомогти владі України змінити газовий договір 2009 року з Росією для зменшення ціни на газ.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він назвав основним завданням росіян втягнути Україну у Митний союз.

«Питання, як сильно може Україна натиснути на Росію, аби зменшити ціну. Як на мене, це майже неможливо. Навіть якщо буде правова допомога ЄС – якщо така буде – то й так не вплине на позицію «Газпрому», - вважає експерт.

За його словами, Євросоюз де-факто не має інструментів, які може використати для тиску на Росію у газовій суперечці з Україною.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав єдиним виходом із такої ситуації розгляд справи міжнародним арбітражним судом, зауваживши, що Україні буде складно наважитися подати у суд на Росію та ще складніше - виграти справу у «Газпрому».

«Це був би ляпас МЕДВЕДЄВУ та ПУТІНУ, якби Україна вирішила це зробити», - сказав він, не виключивши, що заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про запланований розгляд цього питання у суді можуть бути лише «риторикою».

Як сказав польський експерт, він не бачить причин для чергової «газової війни» між Україною та Росією, поки українська влада своєчасно оплачуватиме поставки палива в країну.

За словами Г.ГРОМАДСЬКОГО, Україна завдяки запровадженим контрактом 2009 року ринковим засадам визначення ціни на газ позбулася політичного тиску з боку Росії, яка раніше могла шантажувати українську владу ростом цін.

Він додав, що Польща, за неофіційними даними, також платить за російський газ більше за Німеччину.