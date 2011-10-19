Льотчики з'ясували, чому розбився літак з хокеїстами «Локомотива»

Фахівці льотно-випробувального інституту імені Громова, що беруть участь в розслідуванні катастрофи Як-42Д з хокейною командою ярославського "​​Локомотива" на борту, завершили серію льотних експериментів. Вони повністю підтвердили версію про те, що літак і його пасажирів погубив один з пілотів, що гальмував при зльоті. Учасники випробувань говорять, що, якби цей пілот взагалі усунувся від управління, зліт пройшов би нормально, пише "Комерсант".

Під час льотного експерименту в підмосковному Жуковському, льотчик-випробувач намагався відтворити умови зльоту літака, що розбився. Повторюючи дії одного з пілотів Як-42, випробувач гальмував під час розгону.

Крен керма літака перед відривом від землі досяг 13 градусів. Таке гальмування вимагало зусиль у 64 кілограми, щоб забезпечити їх, випробувачу довелося «щосили тиснути на гальма».

Ще один льотний експеримент показав, що якби пілот Як-42, розігнавши його, просто відсторонився від управління, зліт літака пройшов би успішно.

Результати випробувань ляжуть в основу доповіді про причини катастрофи.

Раніше помилка пілота фігурувала в якості однієї з імовірних версій загибелі Як-42. Зокрема, розглядалася можливість того, що під час зльоту між командиром і другим пілотом виникло непорозуміння: один з них гальмував, а інший поставив форсажний режим зльоту.

Нагадаємо, Як-42 з хокеїстами «Локомотива» розбився 7 вересня 2011 року у ярославському аеропорту «Туношна». На борту знаходилися 45 осіб — 37 спортсменів і вісім членів екіпажу. У результаті падіння вижили хокеїст Олександр Галімов і бортінженер Олександр Сизов. 12 вересня Галімов помер у лікарні