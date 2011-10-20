Уряд Румунії схвалив розміщення американської ПРО

Уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє розмістити на території країни об`єкти ПРО НАТО, повідомляє Associated Press. Законопроект набуде чинності, після того як його підтримає парламент. Очікується, що голосування з цього приводу відбудеться до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня США і Румунія підписали угоду про розміщення американської системи ПРО. З американської сторони підпис під договором поставила держсекретар США Хілларі Клінтон, а з боку Румунії - міністр закордонних справ Теодор Баконскі. Згідно з підписаним документом, ракети-перехоплювачі наземного базування будуть розміщені на румунській території до 2015 р. У Білому домі уточнили, що місцем розташування систем ПРО буде авіабаза Девеселу.