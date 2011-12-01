У МЗС Білорусі вважають, що смертний вирок коментарів не потребує

У Білорусі вважають, що позиція щодо смертної кари добре відома - це загальна позиція у країні і якихось додаткових коментарів не потрібно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ, коментуючи сьогодні на брифінгу заяву Ради Європи, що засудила виголошення смертного вироку Верховним Судом Білорусі Дмитру КОНОВАЛОВУ і Владиславу КОВАЛЬОВУ, яких звинувачують у тероризмі.

«Позиція щодо смертної кари добре відома – це позиція усієї країни, і тут якихось додаткових коментарів не потрібно», - заявив представник МЗС Білорусі.

А.САВІНИХ також не став відповідати на запитання про те, як вплине рішення білоруського суду на відносини з Парламентською Асамблеєю Ради Європи, за яких умовою повернення в статус спеціального запрошеного для Білорусі є скасування смертної кари або введення на неї мораторію.

«Це питання було б краще адресувати відповідним структурам парламенту», - вважає прес-секретар МЗС.

Як повідомлялося, 30 листопада Верховний Суд Білорусі засудив Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» в Мінську 11 квітня 2011 року. У результаті теракту 11 осіб загинули на місці, 4 померли в лікарнях, тяжкі тілесні ушкодження отримали 32 людини, менш тяжкі – 72, інші тілесні пошкодження – 283 людини.

Вирок оскарженню не підлягає. Долю осуджених може змінити тільки Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, якому вони мають право подати апеляцію.

Цей вирок засудили Євросоюз та інші міжнародні структури. У їх заявах особливо наголошується, що Білорусь залишається єдиною країною, де дотепер застосовується смертна кара.

«Злочин, в якому вони визнані винними, був варварським, але їх покарання не повинне стати таким самим. Білорусь – єдина країна в Європі, де все ще страчують людей. Я закликаю владу негайно ввести мораторій на застосування цього найвищого заходу покарання. Жертви і сім'ї тих, хто постраждав 11 квітня, заслуговують правосуддя, але не помсти», - закликав білоруські власті Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн ЯГЛАНД.

Довідка УНІАН. Білорусь залишається останньою країною в Європі, де дозволена смертна страта. Усього, за даними міжнародної організації Amnesty International, з 1991 року в Білорусі було страчено близько 400 осіб. Останню страту було проведено в липні 2011 року.