Медведєв побоюється, що у губернатори підуть «сільські дурники»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.Медведєв сказав під час обговорення пропозицій щодо вдосконалення порядку наділення повноваженнями голів суб`єктів РФ.

«Я нагадаю, в законі в загальній формі передбачена можливість самовисування. Є небезпека того, що приїжджатимуть люди абсолютно непідготовлені, просто пройдисвіти, про яких ви говорите, або «міські божевільні» та «сільські дурники», такі люди теж є», - сказав Д.Медведєв.

Він також відзначив, що зараз у РФ сім зареєстрованих партій, але після зміни законодавства їх буде значно більше. Тому можна не сумніватися, що не всі ці партії, але добра половина хлине в регіони, для того щоб обиратися в губернатори, зазначив він.

При цьому Президент РФ наголосив, що, кінець кінцем, самим виборцям судити, хто гідний, хто негідний бути губернатором.

«Ми не повинні встановлювати ніяких надмірних бар`єрів. У цьому сенсі мені не дуже подобається термін «фільтр», відверто кажучи, тому що ми нічого не повинні фільтрувати. Хай люди самі обирають губернатора. Я вам навіть більше скажу. Люди мають розуміти ціну своєї помилки», - сказав він.

«Ми пам`ятаємо 90-і роки, різних губернаторів обирали: дуже сильних і абсолютно слабких; конкретних людей, тямущих і крайніх популістів. Люди повинні цінувати свій голос. Вони мають розуміти, за кого вони голосують, і розуміти, що якщо вони помилилися, то така людина ними управлятиме достатньо довгий час, якщо Президент у рамках нового закону не ухвалить рішення про припинення його повноважень або якщо самі громадяни його не відкличуть, що, як ми розуміємо, досить складно», - сказав він.

За його словами, «росіянам потрібно допомогти, з одного боку, визначитися з виборам, а з іншого боку, людина, яка обирається має своїми ногами пройти практично всі поселення і заручитися їх підтримкою».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Д.Медведєв вніс до Держдуми Росії законопроект, що передбачає прямі вибори губернаторів.

«Проектом федерального закону передбачається, що вищий посадовець суб`єкта Російської Федерації (керівник найвищого виконавчого органу державної влади суб`єкта Російської Федерації) обирається громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні», - говориться в пояснювальній записці.

Згідно із запланованими нововведеннями, кандидати на посаду керівника регіону висуваються політичними партіями, а також у порядку самовисування. При цьому висування політичними партіями своїх кандидатів може здійснюватися після консультацій з Президентом Російської Федерації, порядок проведення яких визначається Президентом РФ.

28 лютого законопроект було ухвалено в першому читанні.