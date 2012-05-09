Лукашенко тяжко пережив дві останні страти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він сказав, відповідаючи на запитання парламентаріїв в Овальному залі Будинку уряду.

«Я ніколи на це не піду. Не піду, тому що я слуга свого народу, пробачите за патетику, і для мене це не гучні слова, і знаю настрої людей», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко зазначив, що йому дуже важко далися останні два смертні вироки - за теракт у мінському метро.

«Або ось ці два негідники. Ви знаєте, чого мені коштували ось ці два останніх винесених смертних вироки? Ви цього не знаєте. Коли весь світ на тебе тисне і вважає, що мало не я терорист. Я вимушений ухвалювати рішення. Мені це треба як людині? Та сто років не треба! Але ж я Президент. І я повинен зробити справедливо, як вимагає суспільство», - підкреслив О.Лукашенко.

«Ось вам на стіл поклали документ - проект указу про помилування: двоє негідників увірвалися до квартири, зґвалтували дочку, розрубали на шматки, кинули у ванну, залили водою. А дочці цій було 12 років. Ваші дії? Ось у мене лежить документ на столі: що мені робити? Тому у мене миттєво всередині все закипає після того, як я це читаю, і я миттєво затверджую рішення: відхилити помилування», - з обурення сказав Президент Білорусі.

О.Лукашенко вважає, що ті, хто виступав проти виголошення смертних вироків за теракт у мінському метро, висловлювали не стільки свою особисту думку.

«Ви думаєте, ті, хто виступав проти непомилування цих людей, так думають? Та ні. Вони за чиєюсь вказівкою сурмили, а інші просто за компанію. Вони таку позицію займають. Але я думаю: а якби ти потрапив або твоя сім'я в таку ситуацію, яку б ти позицію зайняв?», - спитав білоруський Президент.

За словами О.Лукашенка, «важке це питання, важко його публічно обговорювати».

«Ми колись ризикнули порадитися з народом, винесли це питання на референдум. Для мене - це закон. І більш того, коли суди очевидну страту, яка у нас не скасована, і не тільки у нас, але й в оплоті демократії США, інших державах, підміняють довічним ув’язненням або якимсь іншим строком, я позитивно не оцінюю роботу судів і не підтримую», - сказав Президент Білорусі.

«Якщо ти, гад і негідник, ідеш на дикі злочини, ти повинен нести за це відповідальність», - вважає О.Лукашенко.

При цьому він не виключив, що, можливо, все ж таки «наше суспільство підійшло до того, щоб ввести мораторій або скасувати смертну кару».

«Можливо, підійшло. Тоді ухвалимо рішення разом (з парламентом – УНІАН)», - сказав О.Лукашенко.

*** Білорусь – єдина країна в Європі, де все ще застосовується смертна кара.