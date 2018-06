За прогнозами букмекерів, Гайтана - в десятці

Швеція відсамогопочаткулідирувалаза ставкамиавторитетноїбританськоїконториWilliam Hillі,незважаючинасильнихконкурентів, утрималасянапершій позиціїз коефіцієнтом2.10,пишеРІА "Новости".



Російськіконкурсантки"Буранівськібабусі" збадьороюпіснеюParty For Everybody, які місяць тому, посідаютьдруге місце- їхкоефіцієнтстановить5.50.ТретємісцебукмекерськаконторавіддаєсербськомувиконавцюЖелькоЙоксимовичуз піснею"Любовне річ" (коефіцієнт7.00), ачетверте -італійськійспівачціНініДзілліL'Amore E Femmina(коефіцієнт11.00).



Щостосуєтьсяартиста, що замикаєп'ятірку,то, за данимиWilliam Hill, цемісце зкоефіцієнтом21.00ділятьоразу шістьконкурсантів- британськийспівакЕнгельбертХампердінкз композицієюLove Will Set You Free, румунськагрупаMandingaз піснеюZaleilah, артисткаСолунаСамай зДанії зтворомShould've Known Better, ірландськийдуетблизнюківJedwardsз піснеюWaterline, іспанськаартисткаПастораСолерз композицієюQuedate Conmigoі... українськаспівачкаГайтаназBe My Guest.