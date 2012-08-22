Киргизія вимагає від Білорусі видати їй брата поваленого президента

Про це йдеться у заяві МЗС Киргизької Республіки, оприлюдненому на сайті відомства.

Зокрема, у заяві наголошується, що Міністерство закордонних справ Киргизької Республіки висловлює подив і занепокоєння у зв'язку з публікаціями в російських засобах масової інформації статей і фотографій громадянина Киргизької Республіки Бакієва Жанібека Салійовича, колишнього глави Служби державної охорони Киргизької Республіки, які підтверджують його перебування на території Республіки Білорусь.

Як відомо, відзначає МЗС, Ж.Бакієв «перебуває у міжнародному розшуку, зокрема по лінії Інтерполу, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, скоєних на території Киргизстану. Компетентні органи Киргизької Республіки неодноразово зверталися до державних органів Республіки Білорусь з проханням вжити заходи з реалізації зобов'язань, прийнятих на себе Білоруською стороною згідно з Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах та іншими міжнародними договорами. На превеликий жаль, Генеральна прокуратура Республіки Білорусь стала на шлях виправдання Ж.Бакієва і кваліфікувала очевидні кримінальні злочини як «переслідування за ознакою політичних переконань».

Киргизія занепокоєна тим, що Ж.Бакієв вільно пересувається територією Білорусі, «яка є дружньою країною і учасницею вищезгаданої Конвенції, а також інших міжнародних договорів. Згідно із зазначеною Конвенцією «сторони зобов'язані розшукувати осіб, кримінально переслідувати, видавати осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або виконання вироку».

Наголошується, що у зв'язку із зазначеним фактом, 21 серпня п.р. до МЗС Киргизької Республіки було запрошено Посла Республіки Білорусь В.Денисенка, якому було вручено вербальну ноту.

«Киргизька сторона висловлює сподівання, що Білоруською стороною все ж буде вжито вичерпні заходи з негайного затримання і екстрадиції Ж.Бакієва до Киргизької Республіки», - зазначається у заяві МЗС.

Як відзначає Лента.ру, про те, що брат К.Бакієва перебуває у Білорусі, киргизькі спецслужби повідомляли ще в 2010 році - після державного перевороту, у результаті якого в країні змінилася влада. 20 серпня 2012 року активіст білоруської опозиції Михайло Пашкевич сфотографував Ж.Бакієва біля мінського кафе "Грюнвальд". Відповідний знімок він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Після його публікації до МЗС Киргизії було викликано білоруського посла. Йому вручили ноту, в якій зовнішньополітичне відомство "висловило сподівання" на те, що білоруська сторона вживатиме вичерпних заходів із затримання і екстрадиції Ж.Бакієва до Киргизії. Відповіді від білоруської сторони на це прохання поки не було.

На батьківщині Ж.Бакієва звинувачують у причетності до загибелі бунтівників, які штурмували будівлю уряду у квітні 2010 року (на той момент Ж.Бакієв очолював Службу державної охорони). Сам він з цього приводу заявляв, що дійсно віддав наказ стріляти по бунтівниках, але тільки по тих з них, які були озброєні. Також брата колишнього киргизького лідера підозрюють у викраданні і вбивстві колишнього голови президентської адміністрації Медета Садиркулова, який загинув у 2009 році. Ще одна справа, фігурантом якої є Ж.Бакієв, пов'язана з наркотиками, нібито підкинутими у 2006 році керівнику партії "Ата-Мекен" (що була на той час опозиційною) Омурбеку Текебаєву в аеропорту «Манас». Як повідомлялося, один із співробітників аеропорту зізнався, що підклав у багаж опозиціонера матрьошку з героїном за вказівкою Ж.Бакієва, який обіймав тоді посаду заступника голови Служби національної безпеки. Розслідування цієї справи відновили після повалення влади К.Бакієва.

Сам колишній киргизький лідер, який залишив країну після заколоту, також перебуває на даний час у Білорусі. Раніше офіційний Мінськ відмовився екстрадувати його на батьківщину.