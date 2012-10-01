Депутати ПАРЄ говорили про Тимошенко та вибори під час вільних дебатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати ПАРЄ вели мову під час вільних дебатів, які передбачають можливість висловлення думок з будь-яких питань.

Першим у своєму виступі про ситуацію в Україні згадав французький депутат Франсуа Рошблуан, який виступав від імені групи народних партій і який весь свій виступ присвятив ситуації в Україні. Ф.Рошблуан, зокрема, зазначив, що у європейській історії було багато прикладів, коли для усунення політичних опонентів використовувалася видимість судового процесу.

“Становище пані Тимошенко та багатьох інших є відкатом назад. Уряд України використовує дуже сумнівні засоби для усунення представників опозиції”, - сказав Ф.Рошблуан.

Депутат також нагадав, що у даний час адвокати Ю.Тимошенко оскаржують рішення українських судів у Європейському суді з прав людини. У зв’язку з цим він висловив сподівання, що у випадку позитивного для Ю.Тимошенко рішення ЄСПЛ, Україна має виконати свої зобов’язання перед Радою Європи.

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Крім Ф.Рошблуана, питання ситуації в Україні також порушували три українських депутати. Так, депутат від партії “Батьківщина” Сергій Соболєв у своєму виступі звернув увагу на те, що цього тижня ПАРЄ розглядатиме питання щодо визначення поняття “політичні в’язні”, а також питання демократичності виборів.

“Для України ці питання взаємопов’язані. Не вирішивши проблему політичних в’язнів, коли Ю.Тимошенко та Юрій Луценко перебувають у в’язниці, неможливо провести вільні демократичні вибори”, - сказав він.

У свою чергу депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков висловив розчарування “діями тих політичних сил в Україні та за її межами, які намагаються викликати сумніви у легітимності виборів ще за місяць до їхнього проведення”.

Депутат підкреслив, що на парламентські вибори, які відбудуться в Україні 28 жовтня, приїде рекордна кількість міжнародних спостерігачів. Він також зазначив, що всі виборчі дільниці будуть обладнані веб-камерами, що має сприяти прозорості процесу голосування.

Його підтримав і голова української делегації, депутат від Партії регіонів Іван Попеску. “Україна проведе ці вибори у повній відповідності з європейськими стандартами”, - наголосив він.