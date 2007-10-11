Конгрес США проголосував за створення пропагандистських центрів за кордоном

Палата представників конгресу США проголосувала за створення нових і підтримку існуючих американських інформаційно-пропагандистських центрів за кордоном.

Відповідний законопроект затверджений конгресменами простою більшістю голосів без проведення електронного голосування.

"Одним з найбільш ефективних елементів публічної політики США є мережа бібліотек і центрів інформаційних ресурсів, розташованих по всій земній кулі", - заявила перед голосуванням член комітету у закордонних справах палати представників, демократка Діана Уотсон - одна із співавторів законопроекту.

Повідомивши, що конгрес докладає зусиль для "відновлення статусу і престижу, які США втратили по всьому світу за останні роки", Уотсона заявила, що "метою даного законопроекту є забезпечити наших дипломатів за кордоном додатковими інструментами, щоб показати світові все найкраще, що є в американському суспільстві".

Затверджений палатою законопроект під назвою "Акт 2007 року про центри ресурсів для публічної дипломатії" вносить зміни до чинного в США з 1956 року "Закону про основні завдання держдепартаменту США". Відповідно до нової вимоги держдепартамент тепер відповідатиме за "створення нових і підтримку існуючих бібліотек і ресурсних центрів при дипломатичних і консульських представництвах США".

"Заступник держсекретаря США з публічної дипломатії повинен забезпечити, щоб бібліотеки і ресурсні центри... були максимально відкриті для широкої публіки", - наголошується в тексті документа. При цьому в цих центрах має відбуватися також "публічний показ американських кінофільмів, які демонстрували б американську культуру, суспільство, цінності та історію".

Законопроект при цьому дозволяє заступникові держсекретаря США з публічної дипломатії приймати меценатські "пожертви для бібліотек і ресурсних центрів", що працюють за кордоном, і вперше запроваджує додаткову окрему статтю витрат до бюджету держдепартаменту США для фінансування цих центрів і дозволяє американському зовнішньополітичному відомству щороку робити запит на "будь-які суми, необхідні для виконання вимог цього акту".

Наразі в конгресі США закінчується робота над бюджетним законопроектом щодо асигнувань для держдепартаменту США на 2008 рік, в якому загальна сума коштів на інформаційні, культурні та телерадіомовні програми "публічної дипломатії" задля поліпшення іміджу США за кордоном становлять 1 мільярд 537 мільйонів 114 тисяч доларів.

З цієї суми на "інформаційні програми" за кордоном виділяється 364,905 мільйона доларів, на програми "Освітніх і культурних обмінів" - 509,482 мільйона і на іномовлення на зарубіжні країни - 662,727 мільйона доларів.

РІА "Новости"