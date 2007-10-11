Конгресмени визнали геноцид вірмен всупереч бажанню Буша

Комісія з міжнародних справ Конгресу, не дивлячись на рекомендації Білого дому, схвалила резолюцію, що визнає геноцид вірменського народу з боку Туреччини, передає Associated Press.

На користь резолюції висловилися 27 членів комісії, 21 проголосував проти. Тепер резолюція надійде на розгляд Конгресу, якщо тільки вона не буде заблокована Демократичною партією.

За декілька годин до голосування по резолюції президент США Джордж Буш наполегливо рекомендував Конгресу не приймати цю резолюцію, оскільки вона може загострити відносини з Туреччиною, яка є союзником США у боротьбі з тероризмом.

За словами держсекретаря США Кондоліззи Райс, ухвалення даної резолюції ускладнить політику, яку США проводить на Близькому Сході. У свою чергу міністр оборони США Роберт Гейтс зазначив, що 70% повітряних вантажів і 30% палива, які направляються для військових США в Іраку, проходить через Туреччину.

Туреччина заявила, що у відповідь не виключає можливості скорочення допомоги в забезпеченні американських військ в Іраку. Як сказав заступник голови правлячої в країні Партії справедливості і розвитку Егемен Багіс, "американські війська в Іраку багато в чому залежать від організаційної допомоги Туреччині, і у разі ухвалення в США закону по вірменському геноциду Анкара буде зобов`язана скоротити розміри цієї допомоги".

Нагадаємо, Єреван звинувачує Туреччину в геноциді вірмен в 1915р. під час Першої світової війни. Тоді загинули близько 1,5 млн. вірмен, що проживали на території Османської імперії. Туреччина, у свою чергу, відкидає факт геноциду і стверджує, що число загиблих набагато нижче, а їх смерть з`явилася наслідком міжетнічних хвилювань, а не була спланована властями.

Дипломатичні відносини між Туреччиною і Вірменією досі не встановлені, а кордон між двома країнами закритий з 1993р. через невирішений конфлікт між Вірменією і Азербайджаном з приводу приналежності території Нагірного Карабаху. Туреччина закликала Вірменію вирішити конфлікт з Азербайджаном і провести спільне розслідування масових вбивств вірмен, що мали місце на початку ХХ століття.

РБК