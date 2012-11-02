У США спостерігачам від ОБСЄ заборонили наближатися до дільниць

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на впливове американське видання "Politico".

"Минулого вівторка Державний секретар Айови Метт Шульц, як і Генеральний прокурор Техасу Грег Еббот минулого тижня, пригрозив арештом спостерігачам за виборами від Організації з безпеки і співробітництва в Європі, якщо вони порушать закон штату і наблизяться більш ніж на 300 футів до входу на виборчу дільницю (в Техасі ця відстань становить 100 футів - ред.)", - йдеться у публікації.

Водночас, "Politico" згадує про лист директора Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Янеша Ленарчича на адресу Державного секретаря США Гілларі Клінтон, в якому європеєць прямо написав: "Загроза кримінальних санкцій щодо спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ є неприйнятною. Сполучені Штати, як і всі країни в ОБСЄ, взяли на себе зобов'язання запрошувати спостерігачів БДІПЛ для спостереження за виборами".

За інформацією видання, таке звернення не залишилося непоміченим.

Офіційний представник Державного департаменту Вікторія Нуланд заявила минулого тижня, що ОБСЄ запевнила владу штату Техас і Державний департамент у тому, що спостерігачі будуть поважати техаські закони.

"Наскільки мені відомо, Техас - єдиний штат, який відкрито звернувся до ОБСЄ з проханням надати гарантії того, що "ви будете дотримуватися нашого виборчого законодавства". І вони вже отримали такі запевнення", - сказала Нуланд.

Ситуація викликала критичні зауваження з боку американського істеблішменту. Газета Washington Post у редакційній статті пише про те, що зусилля пана Еббота та його послідовників надають пропагандистський подарунок диктаторам і автократам по усьому світові.

"Вони можуть зараз наводити цей приклад як свідчення, що Сполучені Штати не є більш відкритими для виборчого спостереження з боку іноземців, ніж вони самі. Не зв'язуйтесь із Техасом - або із Білоруссю!", - зауважує Washington Post.