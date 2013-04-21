Повторний землетрус в Китаї: потоку поранених не видно кінця

Удар стихії припав на ту ж провінцію Сичуань, де напередодні в результаті потужного землетрусу магнітудою 7 балів загинуло близько 180 осіб, а поранення отримали більше 6 тисяч. Ще кілька десятків числяться зниклими без вісті. Всього ж за останню добу провінцію струсонули приблизно тисяча сто підземних поштовхів.

Ніхто не знає, скільки їх - поранених і похованих під уламками будівель. У Сичуані досі жива пам'ять про страшний землетрусу 2008 року. Ймовірно, тоді китайці і навчилися оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. У місті Яань всюди білі халати та сирени швидкої допомоги, повідомляють Вести.ру.

Поранених привозять кожні п'ятнадцять хвилин, і в госпіталі під відкритим небом починається метушня. Постраждалих сортують: кому надати першу допомогу, кого терміново відправити до провінційного центр. Цьому потоку поки не видно кінця.

Всю ніч округ Ченду стрясали повторні поштовхи, потужність яких доходила до п'яти балів. Сейсмологи поки не готові сказати, коли заспокоїться підземна стихія. Знервована обстановка шкодить чи не більше, ніж сам землетрус. Влада постійно нагадує про небезпеку паніки, на кожному перехресті порядок забезпечують військові і поліцейські.