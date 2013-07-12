Microsoft заперечує передачу спецслужбам доступу до Outlook і Skype

Microsoft не надає владі повний доступ до поштового клієнта Outlook, популярного сервісу Skype і сховища файлів SkyDrive, заявив РІА Новости представник компанії, коментуючи повідомлення британської газети Guardian.

Газета з посиланням на документи, надані Едвардом Сноуденом, пише, що Microsoft надавала Агентству нацбезпеки США можливість обходити власний криптографічний захист, щоб отримувати доступ до листів і чатів Outlook.

Також, згідно з документами, співробітники АНБ нібито отримали прямий доступ до SkyDrive, а з 6 лютого 2011 року почали отримувати метадані Skype.

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"Microsoft не надає ніяким держструктурам повний або прямий доступ до SkyDrive, Outlook.com, Skype та інших своїх продуктів", - заявив представник компанії. За його словами, будь-які дані можуть бути передані правоохоронним органам тільки в рамках юридичного процесу, причому компанія перевіряє, наскільки законні запити про надання інформації.

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Представник Microsoft додав, що компанія виступає за відкрите обговорення всіх аспектів, пов'язаних із зобов'язаннями надавати інформацію, яку силовики вимагають, пояснюючи це інтересами національної безпеки.