Росія пропонує разом летіти на Місяць

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав президент ракетно-космічної корпорації «Енергія» Віталій Лопота.

«Місячна програма загалом ляже на плечі Росії. Російське космічне агентство з нашої ініціативи за еволюційним розвитком технологій ракети-носія «Енергія» винесло це питання на міжурядові зустрічі з Казахстаном і Україною. Документ передано, наші пропозиції обговорюються. Яке буде продовження, покажуть найближчі місяці роботи», - сказав В.Лопота.

За його словами ракета-носій «Зеніт», яка виробляється в Дніпропетровську, може бути одним із «штрихів цих технологій».

В.Лопота повідомив, що ситуація ускладнюється тим, що на реалізацію космічних програм Україна і Казахстан не мають достатньої кількості коштів.

«Україна, наприклад, хоче тільки одержувати ресурс, щоб у них замовляли ракети, а вкладати свої не може. Казахстан у фінансовому плані стоїть трохи краще», - зазначив він.

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В.Лопота наголосив, що залишається відкритим питання, яке буде прийнято остаточне рішення щодо цього проекту, оскільки багато що залежить від політиків.

«У трьох країн є унікальна можливість стиснути в один кулак всі свої ресурси і йти вперед», - сказав він.

За його словами, якщо таке завдання буде поставлено, то надважкий ракету-носій, збудований на просунутих технологіях ракети-носія «Енергія», можна одержати до 2020 року при кооперації трьох країн – Росії, України і Казахстану.

В.Лопота зазначив, що політ до Місяця потрібен для відпрацювання технологій, для подальшого освоєння космосу.