Головне за день: огляд топ-новин

Проект резолюції ЄП закликає захистити Україну від тиску Москви

Проект резолюції Європарламенту у справі тиску на країни Східного Партнерства з боку Росії містить гостру критику дій Москви і закликає Європейську Комісію захистити Україну та інші держави цієї програми від російського тиску, надавши "конкретні та дієві заходи на підтримку партнерів".

Путін написав статтю для New York Times

Той факт, що силове втручання у внутрішні конфлікти інших країн стало для США звичайною справою, насторожує, написав президент РФ Володимир Путін у своїй статті, опублікованій в газеті New York Times. " Насторожує, що військове втручання у внутрішні конфлікти іноземних держав стало для Сполучених Штатів звичайною справою. Хіба це довгострокові інтереси Америки ? Сумніваюся. Мільйони людей по всьому світу все частіше бачать в Америці не модель демократії, а країну, яка налягає тільки на грубу силу, збивала коаліції під девізом " хто не з нами, той проти нас" , - написав Путін.

ЗМІ: США почали постачання озброєнь загонам сирійської опозиції

ЦРУ США почало постачання озброєнь загонам сирійської опозиції. Як повідомила в середу газета "Вашингтон пост" , поставки легкої стрілецької зброї та боєприпасів почалися два тижні тому.

Синоптики прогнозують Європі рекордно холодну зиму

Відразу кілька авторитетних метеослужб вже зараз заявляють, що прийдешня зима в Європі буде особливо суворою і продовжить список аномально холодних зим 21 століття. Прогноз заснований на розрахунку кліматичних індексів, з яких випливає, що в регіоні значну частину часу буде переважати перенесення повітряних мас з півночі і північного сходу.

ВАСУ позбавив Маркова мандату народного депутата

Вищий адміністративний суд України задовольнив позов екс- депутата Юрія Кармазіна щодо скасування постанови Центральної виборчої комісії про реєстрацію Ігоря Маркова народним депутатом України. Сам Марков вважає, що, послідовно позбавляючи нардепів мандатів, влада підписує собі смертний вирок.

У Сумах унаслідок ДТП перекинулася маршрутка, 2 загиблих (фото)

Внаслідок зіткнення загинуло дві жінки – пасажирки маршрутки. Одна з них – 1958 року народження, особа іншої встановлюється. Ще 15 інших пасажирів маршрутки автомобілями «швидкої допомоги» були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різної ступені тяжкості. Крім того, в лікарню в тяжкому стані доставлений пасажир іномарки. Обидва водії не постраждали.

Роботи з видобутку сланцевого газу в Україні можуть початися вже сьогодні

Компанія Royal Dutch Shell з сьогодні може юридично і фактично починати роботи з розвідки і згодом видобутку вуглеводнів на Юзівській площі в Україні. Таку можливість компанія отримала в ході підписання представниками Royal Dutch Shell і «Надра Юзівська» операційної угоди про розділ продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі.

Асад підтвердив, що Сирія готова відмовитися від хімзброї

Президент Сирії Башар Асад 12 вересня підтвердив, що його країна готова відмовитися від хімічної зброї і підписати угоду про його заборону. За його словами, Дамаск вже найближчим часом направить в ООН документи про приєднання до угоди про заборону хімічної зброї.