Мільярдер Сорос одружився на 42-річній жінці (відео)

Весілля почалася в суботу зі скромної церемонії обміну клятвами, на яку були запрошені лише родичі молодят. Церемонія пройшла в будинку 83-річного Сороса в місті Бедфорд, штат Нью-Йорк, повідомляє ТСН.

Після цього почалися більш розкішні святкування. Близько 500 гостей відвідали центр музики і мистецтв Керамур (Caramoor Center for Music and the Arts), де проходив прийом з нагоди одруження мільярдера.

Читайте також: Сорос радить Німеччині вийти з єврозони

Зазначимо, це третій шлюб для Сороса, якому зараз 83 роки, і другий для Болтон. Молодята познайомилися навесні 2008 року. Болтон, яка раніше займалася торгівлею харчовими добавками в інтернеті, тепер володіє компанією, яка пропонує онлайн-заняття йогою. Як повідомлялося раніше, Джордж Сорос звинувачує колишню коханку у тому, що вона пожбурила в нього лампою.