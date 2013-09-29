У Греції стартувала церемонія запалювання Олімпійського вогню

«Верховна жриця помолиться Аполлону, щоб він послав промені сонця і запалив вогонь Олімпіади, і Зевсові, щоб він увінчав переможців Ігор вінками. Після жриця піднесе факел до параболічного дзеркала, що концентрує промені сонця», - йдеться в повідомленні.

Потім стартує естафета вогню, її почне 18-річний грецький лижник Янніс Антоніу, який після закінчення свого відрізка шляху передасть факел нападаючому збірної Росії з хокею Олександру Овечкіну, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, XXII Олімпійські зимові ігри пройдуть у Сочі (Росія) з 7 по 23 лютого 2014 року.