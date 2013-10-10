Путін наказав пом'якшити перевірки литовських товарів

Як повідомляється на сайті відомства, згідно з розпорядженням глави держави, в плановий режим робота митниці на кордоні з Литвою повинна перейти з 10 жовтня 2013 року.

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Зазначається, що посилення митного контролю на російсько-литовському кордоні останнім часом було викликано збільшенням кількості митних правопорушень з боку литовських імпортерів і автоперевізників. Це було виявлено при здійсненні контрольних заходів у рамках застосування системи управління ризиками.

У результаті вжитих заходів кількість митних правопорушень з боку литовських імпортерів і автоперевізників скоротилося і наразі не перевищує середньостатистичних показників.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд у понеділок призупинив ввезення молочної продукції з Литви до Росії через численні порушення законодавства в галузі захисту прав споживачів (якість продуктів не відповідала нормі) і санітарно -епідеміологічного благополуччя людини (продукти не відповідали нормі за мікробіологічними, санітарно-хімічними та органолептичними показниками).

Проблеми на російсько-литовському кордоні почалися у вересні, коли митники стали посилено перевіряти вантажівки з Литви, через що час проходження кордону збільшився. Литовська сторона назвала ці заходи необгрунтованими, дискримінаційними, а те, що відбувається - "економічною війною" через те, що "не всім подобається" зближення пострадянських країн з Європою.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс поскаржився в Єврокомісію і заявив, що якщо Москва "не припинить тиск на сусідів", Литва може заблокувати сполучення з Калінінградом. Єврокомісія закликала РФ негайно відмовитися від заходів, "не пов'язаних з об'єктивними факторами ризику".