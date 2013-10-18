Греція отримала ексклюзивне право на сир "фета"

Суперечка стосувався договору між ЄС і Канадою щодо зони вільної торгівлі, текст якого спочатку дозволяв канадській промисловості використовувати назву "фета" для сирів такого типу, повідомляє РІА Новости з посиланням на грецький сайт ділової інформації "Нафтемпорікі".

У Євросоюзі фетою може називатися лише грецький сир.

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За повідомленням офісу грецького комісара, на переговорах було знайдено формулу для називання сирів, вироблених у Канаді, відповідно до якої назва "фета" буде вживатися із застереженням про "невід'ємні права". Це означає, що використовувати назву "фета" можна тільки разом з такими фразами, як "типу фета", "у стилі фета", "на зразок фети" і разом з помітними посиланнями на географічне місце його походження. Таке ж застереження стосуватиметься і назв інших відомих європейських сирів - асіаго, фонтіна, горгонзола і мюнстер.

Питання про право на назву "фета" був поставлено на засіданні Єврокомісії кілька тижнів тому, коли обговорювався договір Євросоюзу і Канади. Цю тему піднімав і прем'єр Греції Самарас на зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, а голова Єврокомісії обговорював остаточне формулювання з канадським прем'єром Стівеном Харпером, сказано в повідомленні.

Досягнута угода є надзвичайно важливою і створює хороший прецедент для переговорів щодо зони вільної торгівлі між ЄС з США та азіатськими країнами, зазначає видання, за твердженням якого, саме після статті в "Нафтемпорікі" і було піднято питання про право Греції на назву "фета".