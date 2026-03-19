В Україні в пʼятницю будуть вимикати світло: хто буде сидіти без електроенергії

У пʼятницю, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як повідомила пресслужба "Укренерго", для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності з 08:00 до 00:00.

"Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Енергетики радять українцям дізнаватися актуальний час та обсяг відключень на офіційних ресурсах обленерго у відповідному регіоні.

Крім того, в "Укренерго" закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіками.

17 березня відключення світла для побутових споживачів не застосовувалися. Обмеження потужності були застосовані лише для промислових споживачів.

Раніше, 13 березня, міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що ситуація в енергосистемі України стабілізована. Тоді дефіцит електроенергії на піку споживання досягав 1 ГВт.

Наприкінці лютого гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації з електроенергією вже у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації від гідро- та сонячних електростанцій.

