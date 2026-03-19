Чинну нардепку засудили до 2 років в'язниці: подробиці справи

Марченко брала гроші за допомогу в перетині кордону.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок народній депутатці України – два роки позбавлення волі. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Прізвище нардепки не називається, але раніше стало відомо, що це Людмила Марченко, яка входить до фракції "Слуга народу".

ВАКС засудив її до 2 років тюрми разом із помічницею. Обох викрили на отриманні 11,3 тис. доларів хабаря за допомогу із незаконним перетином кордону

В повідомленні сказано, що народну депутатку визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки.

Її помічницю суд визнав винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй призначено покарання у виигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки. Прізвище не називається, але раніше зазначалося, що це Анастасія Колеснік.

В НАБУ нагадали, що вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Також нагадали, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях". Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший - отримання від громадянина неправомірної вигоди в розмірі 6 000 дол. за безперешкодний перетин кордону. Другий – отримання 5 300 дол.

Справа нардепки Марченко

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році народну депутатку від партії "Слуга народу" Людмилу Марченко затримали під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів вдома у Тернополі. Тоді також затримали її помічницю.

11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці України.

Було оприлюднено відео про те, як нардепка та її помічниця "допомагали" чоловікам призовного віку потрапити у систему "Шлях" та в яку суму жінки оцінили свої послуги. Відео також містило сюжет про те, як затримали Марченко. Згідно з відеоматеріалами, нардепка, щоб приховати щойно отриманий хабар, викинула його за паркан свого будинку.

