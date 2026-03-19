Така батарея може випустити до 240 снарядів за один залп.

Шість російських систем залпового вогню "Град" ліквідував під Покровськом спецпідрозділ безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Національної гвардії України, повідомив підрозділ в офіційному каналі в Телеграм.

Зазначається, що техніка противника була розташована у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. У Lasar’s Group провели спільну аналітичну роботу з 2-м батальйоном "Щедрик" 411 ОпБС "Яструби". Після розвідування району дислокації ворожих засобів Lasar’s Group відправила дрони "на полювання". Бійцям вдалося завдати точних ударів і знищити шість одиниць БМ-21 "Град".

Як підкреслив в коментарі АрміяInform речник Національної гвардії України Руслан Музичук, ворог продовжує використовувати артилерію, зокрема і "Гради" на напрямках головного удару.

"Одна батарея із 6 машин здатна накрити площу до кількох гектарів за секунди – це може бути 240 снарядів за один залп. Цього достатньо, щоб знищити або критично уразити велику ділянку нашої оборони. До подібної тактики зараз вдаються рідше через кілзони, які створюють дрони, але її все ще застосовують для тиску на нашу піхоту", – сказав він.

Він підкреслив, що знищення відразу шістьох РСЗВ БМ-21 "Град" має виняткове значення, убезпечуючи позиції Сил оборони від потужного вогневого тиску з боку противника.

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, збільшенню активності російських загарбників на фронті сприяє покращення погоди. Серед ключових завдань ЗСУ – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

Водночас на думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, армія РФ зберігає потенціал для активізації бойових дій. Однак, оскільки окупанти не можуть наступати однаково по всій лінії фронту, вони сконцентровані на двох ділянках - на Донбасі та Запорізько-Гуляйпільській ділянці.

