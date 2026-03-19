Україні передали унікальний танк 'Леопард': з'явилося його фото

Сама машина вже дуже стара, однак інноваційна башта дає їй справді унікальні можливості.

З’явилася фотографія танка Leopard-1А5ВЕ, переданого Бельгією в Україну для випробувань. На фото звернув увагу Центр аналізу стратегій та технологій.

Машина оснащена новою безекіпажною баштою Cockerill 3105 та 105-мм гарматою Cockerill HP бельгійської компанії John Cockerill. Екіпаж танка скорочено до трьох осіб. Уряд Бельгії оголосив про відправку цього зразка до України у квітні 2025 року.

Згідно з нещодавно опублікованим повідомленням одного з джерел, представники компанії John Cockerill підтвердили, що зразок Leopard 1 C3105 вже проходить випробування в Україні. Полігонний етап випробувань пройшов успішно і тепер плануються випробування в бойових умовах.

Компанія John Cockerill пропонує башту C3105 для встановлення на весь парк танків Leopard 1 ЗСУ.

Основною перевагою нової башти, за словами компанії, є можливість ведення ефективного вогню непрямою наводкою (з закритих позицій), якою "наразі не володіє жоден інший західний танк".

Згідно зі специфікацією, кут максимального підйому гармати Cockerill HP у башті Cockerill 3105 становить рекордні для танків +42°.

