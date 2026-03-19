У Трампа оголосили про зняття частини санкцій з Білорусі

Обмеження обіцяють скасувати швидко.

Сполучені Штати Америки знімають частину санкцій проти Білорусі. Про це оголосив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул під час візиту до Мінська.

Зокрема, обмеження будуть зняті кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива. Відповідні слова Коула після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком наводить "Пул Первого".

Представник президента США заявив, що Вашингтон зніме санкції з Міністерства фінансів Білорусі, Банку розвитку Білорусі та "Белінвестбанку". Також планують виключити з санкційного списку підприємства "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій". Вони є провідними виробниками калійних добрив.

Відео дня

За словами Коула, скасування санкцій буде швидким.

США послаблюють санкції і проти Росії

Раніше Мінфін США послабив санкції проти країни-агресорки Росії. 13 березня стало відомо, що Вашингтон тимчасово зняв заборону на продаж російської нафти та нафтопродуктів. Сталося це на тлі блокування Ормузької протоки Іраном.

Коментуючи це рішення, представник уряду Великої Британії наголосив, що Лондон не піде на такий крок. За словами Майкла Шенкса, не можна допустити, щоб Кремль розглядав це як можливість інвестувати у свою військову машину.

Вас також можуть зацікавити новини: