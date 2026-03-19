Приголомшливий гірський хребет в Іспанії визнали найкрасивішим місцем у світі в 2026 році

Усього до рейтингу увійшло 51 неймовірне місце з усього світу.

Гірський хребет Пікос-де-Еуропа на півночі Іспанії визнали найкрасивішим місцем у світі в 2026 році.

Список склала команда впливового журналу про туризм і розваги Time Out.

Автори рейтингу підкреслюють, що він суб'єктивний і в жодному разі не є вичерпним. Водночас вони запевнили, що оцінки кожного місця у списку ґрунтуються на реальному досвіді.

"Кожен пляж, озеро, місто та долина в цьому списку були відвідані та перевірені нашою мережею мандрівників-авторів. Коротше кажучи, всі вони варті того, щоб здійснити подорож і побачити їх на власні очі", – йдеться в повідомленні.

Пікос-де-Європа – чим цікавий

Це один із найкомпактніших гірських хребтів у світі, що досягає значної висоти в 2650 метрів лише за 20 кілометрів від узбережжя.

"Це, безумовно, диво географії, але воно також створює пейзажі надзвичайної краси. Гори Пікос круто піднімаються з моря, а це означає, що краєвиди включають в себе не тільки стрімкі ущелини і небезпечні вершини, але й блискучі смуги пляжів і бурхливе Кантабрійське море", – зазначив британський автор Time Out Ед Каннінгем.

За його словами, на території національного парку Пікос-де-Європа знаходиться незліченна кількість прекрасних місць: вражаюче відокремлена гірська вершина Наранхо-де-Бульнес, старовинні гірські селища Сотрес і Каїн, блискучі льодовикові озера Ковадонга з однойменним святилищем і місцем паломництва у скелі, що балансує над водоспадом.

Особливо туристам пропонують звернути увагу на маршрут Рута-де-Карес – один із найвідоміших пішохідних маршрутів в Іспанії. Стежка протяжністю 23 кілометри (туди й назад) проходить через каньйон повз вершини та водоспади, а деякі її стежки вирубані в скелі.

10 найкрасивіших місць у світі в 2026 році

Пікос-де-Європа, Іспанія. Національний парк Комодо, Індонезія. Бібліотека при Музеї Моргана, Нью-Йорк, США. Долина Дору, Португалія. Біг-Сур, США. Улсуотер, Англія. Старе місто Болоньї, Італія. Капо Теста, Сардинія, Італія. Водоспад Вікторія, Африка. Долина Пунакха, Бутан.

Інші рекомендації туристам від Time Out

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти Time Out визнали столицю Гренландії, місто Нуук, найкращим місцем у світі для прохолодної літньої відпустки цього року.

Також команда видання визначила найкращі міста світу для відвідування у 2026 році. Очолив рейтинг австралійський Мельбурн, який також вважається культурною та спортивною столицею країни.

