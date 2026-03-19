Чи вдасться Україні отримати кредит ЄС: європейські лідери дали рішучу відповідь

Європейський Союз налаштований на подальше посилення тиску на Росію.

Після рішення у грудні 2025 року надати Україні кредит на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки, у Європейському Союзі привітали його остаточне затвердження та очікують на надання першого траншу до початку квітня.

Як зазначено у повідомленні Ради ЄС, у Євросоюзі закликають активніше залучати інші країни, щоб покрити решту фінансового дефіциту України – ще близько 30 мільярдів євро.

Також зазначається, що Європейський Союз рішуче налаштований на подальше посилення тиску на Росію та продовження послаблення її воєнної економіки з метою припинення жорстокої війни. Крім цього, наголошується на важливості подальшого скорочення доходів Росії від енергоресурсів і посилення обмежень для її банківської системи.

Окремо в ЄС обговорили кроки проти так званого "тіньового флоту" РФ. У Євросоюзі зазначають, що для боротьби з цим флотом потрібен комплексний підхід – по всьому маршруту перевезень, зокрема через спільні дії щодо екологічних, безпекових і морських ризиків, які створюють такі кораблі.

"Рада ЄС закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії у її війні агресії проти України, пряму чи непряму, зокрема, шляхом постачання товарів та компонентів подвійного використання", - сказано у повідомленні.

Кредит ЄС для України – останні новини

Кредит Євросоюзу на 90 млрд євро блокує Угорщина через зупинку постачання нафти трубопроводом "Дружба". Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що 19 березня на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. За його словами, спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через територію України.

Лідери ЄС тиснутимуть на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він розблокував критично важливий кредит для України на 90 мільярдів євро. Зі свого боку міністр зовнішніх справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив своєму угорському колезі, що політику Будапешту вже "не можна терпіти".

