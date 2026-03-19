Лукашенко помилував 250 політв'язнів після візиту спецпредставника Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 250 людей, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості", повідомляє БелТА.

В пресслужбі президента Білорусі виданню повідомили, що це рішення він ухвалив "на основі принципу гуманізму".

"Президентом ухвалено рішення про помилування низки осіб, засуджених за злочини екстремістської спрямованості. Насамперед глава держави традиційно керувався принципом гуманізму. І, звичайно ж, враховував звернення, що надійшли від матерів, дружин та близьких засуджених", - вказується в заяві.

До слова, це сталося на тлі прибуття в Мінськ спеціального представника президента США Дональда Трампа Джона Коула. За словами американських чиновників, Вашингтон сподівається мірою віддалити Лукашенка від російського диктатора Владіміра Путіна.

За підсумками зустрічі, Коул повідомив про рішення США зняти санкції з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Зазначається, що Вашингтон хоче звільнити з вʼязниць понад тисячу людей. Попередні переговори призвели до того, що в Білорусі було звільнено більш ніж сто політв'язнів, США натомість частково зняли санкції з країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не завдавала ударів по об'єктах в Білорусі, адже з цієї території заходили російські війська 24 лютого 2022 року. Більше того, Зеленський поділився, що Лукашенко пропонував йому вдарити по Мозирю, де знаходиться нафтопереобний завод. Президент України зазначив, що це питання обговорювалося й чимало хто хотів відповісти на допомогу Білорусі російській армії. Однак, за словами Зеленського, було вирішено, що кремлівський диктатор Володимир Путін тільки цього й чекав. Не виключено, що в такому б разі білоруські війська могли б зайти на територію України.

Також ми писали, що Лукашенко анонсував створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів. Зокрема, Білорусь збирається виготовляти 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також постріли для гранатометів. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що у війні проти України ключову роль і надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема, артилерія, а витрати боєприпасів залишаються надзвичайно високими. Лукашенко додав, що це й стало підставою для рішення налагодити власне виробництво.

