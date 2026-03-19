Не можна просто карати всіх підряд і думати, що це вирішить питання: депутатка про СЗЧ

За словами Бобровської, спершу потрібно вивести людей з "тіні", а вже потім - "батіг".

У питанні покарання за самовільне залишення частини має бути логіка, розбивка та градація людей, зокрема, щодо того, чому вони пішли у СЗЧ (самовільне залишення частини). Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказала Соломія Бобровська, народний депутат від "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто вже є драфти законопроєктів, якими пропонують прирівняти порушників військового обліку і самовільне залишення частини до тих, хто не платить аліменти, і, відповідно, так само обмежити їх у правах, вона зауважила, що консенсусу в цьому питанні наразі немає.

"По-друге, цей законопроєкт поки не розглядається. Чому? Тому що Міноборони і нова команда зараз формують свою позицію", - сказала Бобровська.

Вона нагадала, що раніше парламент ухвалив закон щодо жорсткішого підходу і посилення криміналізації за СЗЧ. Термін покарання було піднято з 8 до 10 років. Нардепка підкреслила:

"Ми фактично посадили їх на більший строк, ніж убивць чи терористів. І до чого я веду: лише "батоги" - це не працює. Має бути логіка, розбивка і градація людей: чому пішов у СЗЧ, у якому стані, який рік вони служать. Це має бути глобальна історія".

Концепція Міноборони

За її словами, Міністерство оборони України зараз взялося за ці дані та опрацьовує їх: хто не на обліку, чому не на обліку, скільки людей "у тіні" та чому люди не приходять на оновлення даних.

"Скільки проблем із СЗЧ пов’язані з переведеннями між підрозділами, чи вони корелюють? А вони корелюють. Які бригади мають ефективнішу бойову готовність, які втрати людей? І з цього потрібно вже потім виводити покарання, а не просто карати всіх підряд і думати, що це вирішить питання. Не вирішить!", - наголосила Бобровська.

Так, каже депутатка, вона не хоче входити в дискусію про аліменти, а натомість чекає на нову концепцію МОУ, яка запропонує спершу виведення людей з "тіні", а вже потім - "батіг".

Парламентар зауважила, що вважає можливим вивести людей з "тіні", оскільки усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями.

"Плюс має бути перегляд історії з бронюванням людей", - додала Бобровська.

Конфлікти з ТЦК

На запитання, чи можливо законодавчими методами зробити щось в питанні конфліктів з представниками територіальних центрів комплектування, вона зауважила, що для цього вже й так існує кримінальна відповідальність, тобто механізмів достатньо.

Водночас, підкреслила Бобровська, проблема в тому, що цього стає не менше, а більше. Тож потрібно знімати питання агресії і вирішувати питання справедливості та правильного підходу. Представниця комітету сказала:

"Коли людей затягують "руками-ногами"… Ми домовилися з ТЦК, що не буде більше насильницьких методів мобілізації. Чому це далі продовжується? Агресія породжує агресію - ось і вся історія. Люди не довіряють, не розуміють, чому в селах вигребли всіх чоловіків, а десь - ні; чому в спортзалах є "накачані чуваки", а простих людей (чи не простих) крадуть з вулиць. Тому я вважаю, що має бути реформа ТЦК".

Вона пояснила, що має бути реформа і перерозподіл їхніх обов’язків: хто має робити оповіщення, хто вручає повістки, а хто збирає людей. Можливо, додала Бобровська, це має робити Національна поліція.

Покарання за СЗЧ та мобілізація

Як повідомлялося, раніше Вадим Івченко, народний депутат від "Батьківщини", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки зазначив, що для військовослужбовців у СЗЧ та порушників військового обліку можуть запровадити обмеження на керування транспортними засобами, банківські операції та інші послуги.

Водночас Володимир Кобилянський, заступник начальника 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України наголосив, що поки триває велика війна в країні, зупинити мобілізацію неможливо. За його словами, жодними контрактами чи іноземцями замінити її неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: