Головне за день: огляд топ-новин

У "Нафтогазі" придумали, як погасити борг за російський газ

«Нафтогаз України» збирається погасити борг перед російським газовим монополістом «Газпром» за спожитий у серпні газ в обсязі 882 млн дол за рахунок стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго.

Україна і Хорватія завтра підпишуть меморандум про створення Адріатичного газового коридору

Прем'єр-міністр України Микола Азаров і глава уряду Хорватії Зоран Мілановіч завтра мають намір підписати меморандум про створення Адріатичного газового коридору, який зв'яже Україну, Угорщину та Хорватію.

У Москві відбувся "Русский марш", поліція затримала близько 30 осіб

У ході націоналістичної ходи «Русский марш» в Москві затримали близько 30 осіб за використання масок, вигукування нацистських гасел і використання забороненої символіки.

У той же час, організатори маршу повідомили, що скасували запланований мітинг з завершення ходи через погоду.

Лазаренка можуть депортувати із США - адвокат

Якщо Лазаренку відмовлять у дозволі на проживання, його можуть відправити у країну, з якої він прибув до США - Грецію.

У четвер Рада розгляне законопроекти про лікування Тимошенко за кордоном

Три законопроекти про лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, авторами яких є народні депутати Анжеліка Лабунська, Сергій Міщенко і лідери трьох опозиційних фракцій, проектом порядку денного на поточний тиждень, який має бути затверджений на Погоджувальній раді, передбачені для розгляду 7 листопада.

Профіцит платіжного балансу в січні- вересні склав $1,5 мільярди - НБУ

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми оцінками Національного банку, у січні-вересні поточного року склав 1,5 млрд дол, повідомляє Нацбанк.

Одеська міськрада прийняла відставку Костусєва без його присутності

Одеська міська рада прийняла відставку мера Одеси Олексія Костусєва без його присутності. Голова комісії міськради з законності та правопорядку Денис Балух зачитав проект рішення сесії з даного питання, який депутати відразу затвердили.

Керівництво Google поскаржилося на АНБ

Компанія Google направила вищому керівництву США скарги на дії Агентства національної безпеки (АНБ) країни.

АНБ реалізує програму під кодовою назвою MUSCULAR, перехоплює інформацію між серверами найбільших інтернет-компаній Google і Yahoo.

Борщовий набір за рік подорожчав утричі

Ціни на овочі «борщового набору» до 1 листопада 2013 зросли порівняно з минулорічними у 3,1 рази у зв'язку зі скороченням їхнього врожаю через несприятливі погодні умови та зменшення посівних площ під ними, підрахували аналітики інформаційно-аналітичного агентства «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

США відкинули прохання Сноудена про помилування

Білий дім і голови комітетів з розвідувальної діяльності Конгресу США відкинули прохання про помилування екс-співробітника АНБ і ЦРУ, інформатора The Washington Post і The Guardian Едварда Сноудена.

Кабмін хоче повернути в Україну гроші Лазаренка і Тимошенко - ЗМІ

Уряд розпочав процедуру повернення в Україну грошей, які «незаконно відібрали у народу України» Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко.

У Єгипті відбулося перше засідання суду над екс-президентом Мурсі

Перше засідання суду над екс-президентом Єгипту Мухаммедом Мурсі почалося в понеділок у Каїрі. Воно стане другим за два останні роки скинутим лідером країни, який опинився на лаві підсудних.

Прихильники Мухаммеда Мурсі, присутні біля будівлі Академії поліції в Каїрі, в якому проходив суд над поваленим президентом Єгипту, атакували журналістів, які висвітлюють процес. Кілька десятків представників преси, у тому числі телевізійні групи, які проводили прямий ефір біля будівлі Академії поліції, були змушені спішно покинути місце зйомки.

Мурсі доставили на судове засідання в Каїрі на вертольоті. Екс-президент в суді зажадав визнати його законним президентом Єгипту. Мурсі також заявив, що перебуває в залі суду з примусу. Головуючий на засіданні суддя тимчасово призупинив слухання через відмову Мурсі одягти одежу для попередньо ув'язнених. За іншими відомостями причиною призупинення засідання стали образливі вигуки прихильників Мурсі, які знаходяться в залі.