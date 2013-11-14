Посол Польщі вважає, що Лукашенку не варто їхати на саміт у Вільнюсі

Як передає власний кореспондент у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську посол Польщі в Білорусі Лєшек Шерепка.

«Рівень представництва залежить від рівня відносин між Білоруссю та Євросоюзом. Поки не час для представлення на найвищому рівні», - сказав Шерепка.

Раніше повідомлялося, що в запрошенні на саміт, отриманому білоруською стороною, не вписано прізвище.

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«Це рішення влади Білорусії, хто поїде до Вільнюса. Напевно, є однозначний сигнал із боку Брюсселя, кого хотіли б бачити у Вільнюсі, і, я думаю, що білоруська сторона ці сигнали добре читає», - підкреслив Шерепка.

Нагадаємо, 29 жовтня Рада Євросоюзу подовжила до 31 жовтня 2014 року дію "обмежувальних заходів" проти Білорусі.

Рада ЄС залишила в списку фізичних і юридичних осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС і чиї активи на території співтовариства заморожено, 232 фізичні особи, зокрема - Президента Білорусі Олександра Лукашенка, і 25 компаній та підприємств.

Список представників білоруської держави, в'їзд яким до ЄС заборонено, і чиї активи на його території повинні бути заморожені, Рада ЄС затвердила 31 січня 2011 року в зв'язку з порушеннями прав людини під час і після президентських виборів 2010 року. Згодом список кілька разів доповнювався.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 листопада 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу та лідерів країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство», в ході якого очікується підписання з Україною Угоди про асоціацію і про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Молдова та Грузія мають намір парафувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом на Вільнюському саміті.

Ініціатива «Східне партнерство» була висунута Польщею та Швецією й затверджена на саміті ЄС у Брюсселі в 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС із Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном і Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.

Програма передбачає значне підвищення рівня політичної взаємодії, широку інтеграцію колишніх радянських республік в економіку ЄС, збільшення обсягів надання їм фінансової допомоги та посилення енергетичної безпеки.