В Осло вручили Нобелівську премію миру

На церемонії вручення премії Узюмджю заявив, що приймає нагороду за всю свою команду, яка докладає зусиль до того, щоб «позбавити світ від зброї, яка не розрізняє військових і цивільних, поле бою чи селище», повідомляє Радіо «Свобода».

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Організація із заборони хімічної зброї, зокрема, відповідальна за ліквідацію хімічної зброї в Сирії – процес, який планують провести до середини 2014 року.