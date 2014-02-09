У Мексиці близько 3,8 тисяч осіб захворіли на свинячий грип, люди продовжують помирати

Як повідомили представники міністерства охорони здоров'я, останнім часом відмічена тенденція до зниження числа людей, що заразилися небезпечним вірусом, передає ИТАР-ТАСС.

Санітарна влада Мексики заявила, що необхідність оголошення тривоги у зв'язку з поширенням небезпечного захворювання не виникло. Між тим, кількість тих, що заразилися вірусом A/H1N1 значно перевищує показник першого місяця минулого року.

За офіційними даними, найбільша кількість хворих на грип зазначено в штатах Халіско, Мехіко, Сан-Луїс-Потосі і Нуево-Леон. Мінохоронздоров'я країни здійснює термінові заходи по боротьбі з розповсюдженням грипу. Зокрема, у різних регіонах республіки проводяться кампанії з вакцинації населення проти вірусу A/H1N1.

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Санітарна влади звернулися до населення із закликом вжити додаткових заходів безпеки, а у разі появи симптомів захворювання негайно звертатися до лікарні. Представники міністерства охорони здоров'я закликали мексиканців розширити свій харчовий раціон за рахунок продуктів, багатих вітамінами C і D, а також вживати більше рідини.

У 2009 році в Мексиці зареєстровано спалах епідемії нового грипу, що змусив владу країни оголосити надзвичайний санітарний стан. Тоді протягом року в республіці було зафіксовано понад 70 тис. випадків зараження вірусом A/H1N1, близько 1,3 тис. осіб загинули.