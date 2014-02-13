Число жертв снігопадів у США зросло до 13 осіб, у Нью-Йорку настав транспортний колапс

Снігові бурі у південних і південно-східних штатах США протягом останніх двох днів стали причиною загибелі щонайменше 13 осіб, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сильні снігопади накрили північно-східне узбережжя країни. Скасовані 3,7 тис. авіарейсів, половина з яких направлялися або вилітали з аеропортів Нью-Йорка, Вашингтона та штату Нью-Джерсі.

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Згідно з прогнозами метеорологів, у Нью-Йорку має випасти 40 сантиметрів опадів. У місті спостерігається транспортний колапс. Комунальні служби не встигають розчищати замети навіть на основних автокоммунікаціях. Різко зросла кількість ДТП. Місцеві радіостанції рекомендували автомобілістам не користуватися машинами. Повідомляється про скасування занять у школах і закриття через негоду деяких установ.

Найсильніша в цьому році снігова буря переміщується у північно-східному напрямку територією США. Нью-Йорк залишиться в зоні рясних снігопадів як мінімум два дні.