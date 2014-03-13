У Молдові заборонили вирішувати питання держзначення на місцевому референдумі

Парламент Молдови заборонив виносити питання державного значення на місцевий референдум, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На засіданні депутати прийняли поправки до Кодексу про вибори, які чітко розмежовують повноваження центральних і місцевих органів влади в цій області. Заборона стосується питань зовнішньої та внутрішньої політики, оподаткування і інших проблем, які знаходяться в компетенції Кишинева, йдеться в документі.

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На лютневому референдумі в Гагаузії вступ до Митного союзу підтримали 98% тих, хто голосував. Стільки ж учасників референдуму висловилися за ідею "відкладеного статусу автономії", що дає їй право на самовизначення у разі втрати Молдовою незалежності. При цьому за інтеграцію в ЄС проголосували лише 2,7%. Взяли участь у плебісциті 70% жителів регіону. Після цього можливість проведення аналогічного референдуму стали обговорювати в інших великих містах республіки.

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Влада Молдови визнала плебісцит незаконним, а на його організаторів були заведені кримінальні справи. За словами прем'єр-міністра республіки Юрія Лянке, наприкінці року в Молдові відбудуться парламентські вибори, які стануть "найбільш представницьким референдумом щодо різних важливих питань". Він закликав уряд посилити роботу з пропаганди європейських цінностей.

Як зазначалося в постанові Народного зібрання (парламенту) Гагаузької автономії, "провести референдум гагаузів підштовхнула державна політика Румунії, відкрито спрямована на поглинання Молдови, при явному потуранні й підтримки вищих посадових осіб і державних органів республіки".