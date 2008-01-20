Вацлав Гавел госпіталізований через проблеми з серцем

Колишній президент Чехії, відомий драматург і правозахисник Вацлав ГАВЕЛ в ніч на 20 січня був госпіталізований до однієї з клінік Праги.

Як повідомляє агентство «Ceske Noviny» з посиланням на місцеве телебачення, у колишнього президента загострилася серцева аритмія. Докладнішої інформації про стан його здоров`я поки немає.

Про нездужання В.Гавела, якому йде 72-й рік, стало відомо вдень у неділю, коли він не зміг приїхати в телестудію для участі в ток-шоу.

Колишній президент вже досить давно має проблеми із здоров`ям. Відомо, що через рак у нього видалена частина правої легені, крім того, він страждає на хронічний бронхіт.

Останнім часом В.Гавел дуже переживав через долю своєї останньої п`єси "Відхід", оскільки Національний театр в Празі відмовився брати на головну роль дружину автора, актрису Дагмар Вешкрнову. А В.Гавел наполягає, що роль писалася саме для неї, і готовий віддати постановку до іншого театру.

Нагадаємо, в світі колишній чеський президент в першу чергу відомий як дисидент, що боровся за повалення в Чехословакії комуністичного режиму. В період «Празької весни» 1968 р. він голова «Клубу незалежних письменників». Пізніше один з лідерів правозахисного руху в країні. Неодноразово був заарештований.

Перший президент післякомуністичної Чехословакії (1998-1992) і новоствореної Чехії (1993-2003 рр.).