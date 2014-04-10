Горбачов закликає розпустити Державну думу Росії

14:08, 10 квітня 2014
Світ
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Перший президент СРСР зазначив: «Мене засмутило те, що ми живемо в країні, де така влада».

REUTERS

Перший президент СРСР Михайло Горбачов закликає розпустити Державну думу Російської Федерації.

Так він прокоментував «Російській службі новин» ініціативу депутатів порушити проти нього кримінальну справу.

«Треба для початку розібратися в тому, де та Дума, яка голосувала під оплески за прийняття Біловезьких угод. Нова Дума теж вимагає до себе пильної уваги, тому що саме вона взялася за минуле, значить, всі справи в сьогоденні вона вирішила. Однак ми знаємо, що багато чого треба робити і, значить, таку Думу потрібно розпустити», - пояснив перший президент СРСР.

Горбачов зізнався, що новина про можливе порушення кримінальної справи його не засмутила.

«Мене засмутило те, що ми живемо в країні, де така влада», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, група депутатів Державної думи Російської Федерації пропонують притягнути до кримінальної відповідальності Горбачова за розвал СРСР.

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Зокрема, 5 депутатів підготували запит на ім'я генпрокурора Росії з вимогою провести прокурорську перевірку подій, які відбувалися у період розпаду СРСР. Депутати у своєму зверненні вказують, що громадяни СРСР на референдумі висловилися за збереження єдності держави, а вищі радянські керівники зробили незаконні дії, які призвели до розвалу країни. На підставі звернення і прокурорської перевірки депутати розраховують на порушення кримінальної справ, у тому числі і стосовно останнього радянського керівника - Горбачова.

Горбачову ставлять в провину створення Держради СРСР і керівництво цим органом, який не був передбачений за Конституцією СРСР як орган державної влади. Саме Держрада приймала постанови про визнання незалежності прибалтійських радянських республік, хоча подібні рішення не могли приймати і легітимні органи влади.

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Депутати вказали Генпрокуратурі, що такого роду злочини не мають терміну давності, а сам Горбачов не має на сьогодні імунітету проти кримінального переслідування.

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