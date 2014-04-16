NYT: Військові експерти закликають Обаму збільшити "нелетальну" допомогу Україні

Про це повідомляє Инопресса з посиланням на The New York Times.

Йдеться зокрема про бронежилети, прилади нічного бачення, обладнання для зв'язку, авіаційне паливо, пояснює журналіст Майкл Гордон.

За словами авторів доповіді, адміністрація Обами неохоче допомагає Україні у цій сфері, побоюючись спровокувати Росію.

"Здійснення [програми] нелетальной військової допомоги США має серйозні недоліки і потребує негайного коригування", - пишуть у документі Кларк і Кербер. "Кларк, генерал у відставці, командував силами НАТО під час конфлікту 1998 року в Косово, Карбер був радником міністра оборони США Каспара Уайнбергера", - повідомляє газета.

Поки США відправили на Україну тільки 300 тис. армійських пайків. НАТО, за словами деяких чиновників, навряд чи надасть велику допомогу, поки в Україні не буде обраний новий президент і не вщухне криза у відносинах Заходу з Росією.

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Проте Кларк і Кербер пишуть у доповіді, що "нелетальне спорядження з США" - найважливіший вид допомоги у критичний період до президентських виборів. В кінці березня на початку квітня Кларк і Кербер побували в Україні.

Що вони повідомляють про українську армію? "Фронт протяжністю 1 тис. миль - це втричі довше, ніж могли би обороняти невеликі збройні сили України, - сказано в доповіді. - До того ж після десятиліття корупції ВВС погано оснащені, вразливі і не готові до сучасного повітряного бою".

"Російська окупація Криму практично зруйнувала оборону берегів України з півдня", - пишуть автори доповіді. Загрози з інших напрямків відволікають українських політиків і змушують розпорошувати сили.

Україні потрібно більше літаків, ракет ППО і протитанкових ракет. Лише у одного зі ста солдатів є бронежилет. "Без приладів нічного бачення українські сили не здатні помітити російських шпигунів", - йдеться в статті.

Потрібні супутникові рації, щоб координувати сили вздовж протяжного фронту, "без резервів і без підтримки з повітря", а також щоб протистояти можливим спробам Росії відключити зв'язок.

"Авіаційне паливо в Україні в такому дефіциті, що командири частково бережуть його в резерві на випадок російського вторгнення. Це означає, що українським вертольотам не вистачає палива для тренувань і ефективного патрулювання кордонів", - передає видання думку експертів.

Кларк і Кербер закликали адміністрацію Обами менше обмежувати "нелетальну" допомогу і доручити комусь із високопоставлених чиновників подбати про швидку доставку допомоги.

Прес-секретар Білого дому Джей Карні у вівторок відмовився відповісти на питання, розгляне адміністрація ідею збільшення "нелетальної" допомоги. Він сказав лише: "Летальну допомогу ми не обговорюємо".