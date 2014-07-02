Японський уряд дозволив застосовувати війська за кордоном

Згідно з документом, у конституцію країни вносяться зміни: відтепер Сили самооборони Японії можуть застосовуватися в рамках колективної оборони для захисту дружніх держав, навіть якщо сама країна не піддається нападу, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Участь у закордонних операціях обставлено рядом умов. Зокрема, в резолюції сказано, що не повинно існувати альтернативи військового втручання. Сила буде застосовуватися в мінімально необхідному обсязі. При цьому сам конфлікт повинен нести в собі загрозу існуванню Японії та право її народу на життя і свободу.

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Протягом останнього тижня в Токіо не припинялися акції на захист конституції. А 29 червня в центрі японської столиці літній чоловік вчинив самоспалення, протестуючи проти політики уряду Абе, який, на його думку, підштовхує країну до війни.

До цього моменту японські підрозділи брали участь у закордонних операціях тільки у складі миротворчих сил ООН. Єдиним винятком став Ірак, куди Токіо направив контингент в 2004 році. Там японці будували дороги та будівлі і надавали гуманітарну допомогу, їм було категорично заборонено брати участь у бойових діях. За весь час перебування на Близькому Сході японські військовослужбовці не зазнали втрат і не зробили жодного пострілу. Тим не менш у 2006 році уряд Дзюн'їтіро Коідзумі був змушений вивести контингент з Іраку під тиском громадської думки.