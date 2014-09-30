У Словаччині стартували повітряні навчання 14 країн НАТО

Елементи протиповітряної оборони відпрацьовують військово-повітряні сили 14 країн НАТО і двох держав-союзників, повідомляє міністерство оборони країни, передає ІТАР-ТАСС.

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"Головна мета навчань полягає в перевірці загальних процедур планування та розгортання тактичної авіації у рамках ППО", - зазначає міністерство.

"Це не просто навчання пілотів авіаційним навичкам, але й відпрацювання ППО. Я думаю, що це ще один доказ, що ми можемо організовувати такі масштабні навчання і відточувати майстерність також у рамках міжнародних структур", - сказав міністр оборони Словаччини Мартін Глвач.

Навчання проводяться на авіабазі "Слиач" та полігоні "Лешть". Штаб розміщується в місті Зволені. Загалом у навчаннях беруть участь 660 військовослужбовців. У них задіяні винищувачі F-16 ВПС Бельгії, Данії і Норвегії, німецький Learjet 40, французький RAFALE, шведський Gripen, C-130J Super Hercules з Данії і EA 18G з США.

Маневри MACE XVI проходять в Словаччині вже вдруге. Останні проводилися в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Латвії почалися наземні військові навчання НАТО під назвою "Срібна стріла". Участь у них беруть понад 2100 військових з Латвії, Естонії, Великобританії, Норвегії та США.