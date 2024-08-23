Син Рамзана Кадирова, Адам, знявся в пафосному відеоролику, де він стріляє одночасно з двох золотих кулеметів. Ролик отримав вірусну популярність.
На відео 16-річний Адам під епічну музику стріляє зі зброї, яку за російськими законами йому не можна брати в руки, оскільки він неповнолітній. Для підвищення рівня пафосу ролик знято одразу з кількох точок.
Користувачі Мережі сприйняли безглуздий ролик не без гумору. Так, сина Кадирова вже охрестили "циганським бароном" і "Рембо на мінімалках". Деякі також запитують, чому цей бравий боєць досі не під Курськом.
"Подвиги" Кадирова-молодшого
Як писав УНІАН, Адам Кадиров здобув сумну популярність у серпні 2023 року, коли йому було 15 років. Тоді син правителя Чечні побив на камеру жителя Волгограда Микиту Журавеля. Той перебував у чеченському СІЗО, як підозрюваний у справі про спалення Корану.
Після того, як відео набуло скандальної популярності, Рамзан Кадиров підлив олії у вогонь, влаштувавши показову серію нагороджень свого сина всілякими медалями та орденами. Незважаючи на порушення цілої купи російських законів, це побиття ув'язненого не мало для Адама Кадирова жодних правових наслідків.